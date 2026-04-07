Centrais fotovoltaicas cobrem 25% das necessidades dos dois aeroportos da Madeira

A energia renovável proveniente de centrais fotovoltaicas cobre 25% das necessidades dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, informou hoje a ANA -- Aeroportos de Portugal/VINCI Airports, sublinhando o contributo das novas infraestruturas para a sustentabilidade da região.

Em comunicado, a ANA - Aeroportos de Portugal explica que a instalação dos painéis fotovoltaicos decorre de uma parceria com a empresa SunMind e constitui um "investimento estruturante" na estratégia de descarbonização das infraestruturas na região autónoma.

"No Funchal, o projeto consiste na instalação de coberturas de parque com painéis solares - 400 lugares de estacionamento -- com sombra e proteção térmica -- e 2.411 painéis instalados --, convertendo áreas existentes em infraestrutura de produção de energia renovável e reforçando o compromisso com uma operação aeroportuária mais sustentável", precisa.

A empresa responsável pela gestão dos aeroportos em Portugal sublinha que, ao transformar áreas de estacionamento em zonas produtivas, o Aeroporto da Madeira estabelece um "modelo replicável para outros aeroportos insulares", reforçando a sua liderança internacional em sustentabilidade aeroportuária.

Em relação ao Aeroporto do Porto Santo, a central fotovoltaica cobre 24% das necessidades de eletricidade da infraestrutura, correspondendo a 320 painéis instalados.

"Esta expansão fotovoltaica é determinante para a obtenção do Airport Carbon Accreditation -- Level 5 (Net Zero), o nível mais elevado atribuído pelo setor aeroportuário", refere a ANA -- Aeroportos de Portugal, adiantando que os investimentos efetuados na Madeira e Porto Santo posicionam a região autónoma como uma referência no uso inteligente de infraestruturas aeroportuárias para acelerar a transição energética.

"Com três centrais fotovoltaicas agora em funcionamento (Faro, Madeira, Porto Santo) e novos projetos em desenvolvimento (Açores, Porto, Lisboa), a ANA, em parceria com a SunMind, continua a expandir as soluções renováveis em todos os seus aeroportos", realça.