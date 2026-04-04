Operações de Páscoa da PSP e GNR registam 13 mortos e perto de dois mil acidentes

A operação de Páscoa da PSP, em oito dias de operação, registou três mortos em 1.304 acidentes, enquanto a GNR, na sua área de intervenção registou 402 acidentes, com 10 vítimas mortais, entre elas uma família de quatro pessoas.

Em comunicado, Polícia de Segurança Pública (PSP) refere que desde o dia 27 de março na operação da Páscoa, registou 1.304 acidentes, dos quais resultaram 476 feridos (19 feridos graves e 457 feridos ligeiros) e três vítimas mortais, em resultado de uma colisão no dia 27, no concelho de Sintra, de um atropelamento na quinta-feira, no concelho de Vila Nova de Gaia e de um despiste na sexta-feira, no concelho de Almada.

Já a Guarda Nacional Republicana, no âmbito da sua Operação "Páscoa 2026" registou, na sua área de intervenção 402 acidentes, dos quais resultaram 10 vítimas mortais, 15 feridos graves e 110 feridos ligeiros.

Todas as vítimas mortais resultaram de colisões ou despistes, sendo que na sexta-feira a GNR registou um primeiro despiste na localidade de Ourém, do distrito de Santarém, um ligeiro, tendo resultado uma vítima mortal, do género masculino, com 19 anos de idade.

Uma colisão, no I.C. 1, na localidade de Alvalade do Sado, do distrito de Setúbal, entre três veículos ligeiros, resultou em quatro vítimas mortais, duas do género masculino, com 50 e com 12 anos de idade, e duas do género feminino, com 49 e com 15 anos de idade.

Uma outra colisão, na E.N. 243, na localidade de Foros de Arrão, do distrito de Portalegre, entre dois ligeiros de mercadorias, teve como resultado uma vítima mortal, um homem, com 71 anos de idade.

Na sua operação "Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2026", a PSP efetuou 836 detenções, das quais 469 por crimes rodoviários, 256 por condução de veículo em estado de embriaguez e 163 por falta de habilitação legal para conduzir.

De acordo com a nota, foram detidos 59 suspeitos por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas) e 92 por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 11.595 doses individuais de droga.

No mesmo período foram registadas 332 ocorrências de violência doméstica, tendo sido detidos 16 suspeitos pela prática deste crime.

No âmbito das ações de prevenção e fiscalização rodoviária, foram fiscalizados 14.789 condutores e controladas por radar 38.888 viaturas, destacando, além das 469 detenções por crimes rodoviários, o registo de 4.191 autos de contraordenação, a maioria por excesso de velocidade (614), por falta de inspeção periódica obrigatória (483), e por falta de seguro de responsabilidade civil (220), entre outras.

Nos dados provisórios da sua operação, a GNR fiscalizou 13.008 condutores, dos quais, 81 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 30 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Das 2.385 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destacou que 617 foram por excesso de velocidade e 415 por falta de inspeção periódica obrigatória.