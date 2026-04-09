Capitania do Funchal actualiza aviso de agitação marítima forte e vento intenso

A Capitania do Porto do Funchal emitiu esta quinta-feira, 9 de Abril, uma actualização ao aviso de agitação marítima forte e vento intenso para o arquipélago da Madeira, com base em informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o aviso, a situação meteorológica prevista até às 12 horas indica condições adversas no estado do mar e do vento. O aviso refere que o vento soprará de norte/noroeste, com intensidade “fresco (31-39 km/h) a muito fresco (40-50 km/h), por vezes forte (51-61 km/h) a partir do início da manhã”.

A visibilidade deverá variar entre “boa a moderada, por vezes fraca”, enquanto a ondulação será mais significativa na costa norte, com “ondas de norte a noroeste com 3 a 4 metros”. Já na costa sul, são esperadas “ondas de sul com 1,5 a 2,5 metros”.

Face a estas condições, a autoridade marítima recomenda precaução à comunidade marítima e à população em geral. Entre as medidas indicadas estão o reforço da segurança das embarcações, a evitação de zonas costeiras expostas e a suspensão de atividades como a pesca lúdica em áreas de risco.

O aviso sublinha ainda a importância de evitar locais como molhes, arribas e praias sujeitas à rebentação, alertando que “o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.