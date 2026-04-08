Colisão entre mota e autocarro provoca quatro feridos

Uma colisão entre uma mota e um autocarro, ocorrida há instantes no Caminho de Santo António, acima da zona da Quinta do Leme, no Funchal, provocou quatro feridos e mobilizou vários meios de socorro.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados para o local com duas ambulâncias, tendo posteriormente sido necessário reforçar com mais duas ambulâncias, uma dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e outra da Cruz Vermelha Portuguesa.

Entre as vítimas encontram-se três passageiros, um homem de 30 anos, uma mulher de 45 e um homem de 53, sendo que uma delas seguia no interior do autocarro. O condutor do pesado de passageiros também ficou ferido.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal transportaram duas das vítimas para o hospital, uma das quais chegou a estar inconsciente, acabando por recuperar posteriormente. As restantes vítimas ficaram a cargo das outras corporações, não sendo ainda conhecidos os ferimentos.

Além do socorro às vítimas, os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram ainda uma viatura para proceder à limpeza da via.