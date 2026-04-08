IPMA emite avisos amarelos para precipitação e vento na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu, esta quarta-feira, um aviso amarelo para a chuva e vento e actualizou para laranja o aviso para agitação marítima para o Porto Santo e a costa norte da ilha da Madeira.

O aviso de precipitação foi emitido para as regiões montanhosas e a costa norte da ilha da Madeira e vigora entre as 18 horas de hoje e as 15 horas de amanhã, 9 de Abril. Neste período, estão previstos aguaceiros por vezes fortes, que poderão ocorrer ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoadas.

Paralelamente, o IPMA emitiu um aviso amarelo para vento forte, válido para todo o arquipélago da Madeira, entre as 18 horas de hoje e ao meio-dia de amanhã, prevendo-se rajadas de norte/noroeste que poderão atingir os 110 km/h nas terras altas, sendo até 80 km/h na costa sul e até 90 km/h na costa norte da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo.

O aviso meteorológico para agitação marítima atinge o laranja, o segundo mais elevado numa escala de quatro, entre as 15 horas da tarde desta quarta-feira e o meio-dia de amanhã, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir os 12 metros de altura máxima na costa norte da Madeira e na ilha do Porto Santo.