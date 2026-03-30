Aviso de vento forte para a orla marítima prolongado até às 6 horas de amanhã

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de vento forte para a orla marítima, que deverá vigorar até às 6 horas horas de amanhã, 31 de Março.

O vento será de Nordeste muito fresco a forte, com rajadas entre 40 e 61 km/h, passando para E/NE fresco a muito fresco no final do período.

A visibilidade permanece boa.

Quanto à ondulação, a costa Norte apresenta ondas de NE entre 2,5 e 3,5 metros, enquanto na costa Sul se registam ondas do quadrante S com cerca de 1 metro, aumentando para 1 a 2 metros na parte leste em SE.

Nesse sentido, alerta a comunidade marítima e a população em geral para redobrar os cuidados, tanto na preparação de actividades no mar como em zonas costeiras. Entre as recomendações estão reforçar a amarração e manter vigilância apertada das embarcações atracadas ou fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes de portos, arribas ou praias, prevenindo surpresas de ondas, e não praticar pesca lúdica, especialmente junto a falésias e zonas de arriba, que podem ser facilmente atingidas pelo mar nestas condições. O aviso reforça a necessidade de prudência e atenção às condições do mar, que podem evoluir rapidamente.