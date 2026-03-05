Rubina Leal participa no 3.º Encontro 'Assembleia ComVida' em São Gonçalo

A Sala da Assembleia de Freguesia de São Gonçalo acolheu o 3.º encontro “Assembleia ComVida”, uma iniciativa promovida pela Presidente da Assembleia de Freguesia, Leonilde Olim, que tem como objetivo aproximar os cidadãos dos seus representantes e promover o debate público sobre temas relevantes da atualidade.

A sessão contou com a presença da Rubina Leal, que proporcionou aos participantes uma explicação clara sobre o papel e o funcionamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, bem como sobre a importância histórica e política da autonomia regional para o desenvolvimento da Madeira.

O encontro reuniu cidadãos de diferentes gerações — desde jovens a seniores — num momento de partilha de conhecimento sobre o significado da autonomia e o papel das instituições democráticas na vida da Região. Ao longo de cerca de uma hora, decorreu uma sessão dinâmica de perguntas e respostas, marcada pela participação ativa do público, que colocou diversas questões sobre o funcionamento do parlamento regional, os desafios da autonomia e o futuro da Região.

A iniciativa revelou-se particularmente importante no reforço da literacia cívica da população, contribuindo para aproximar os cidadãos das instituições e para promover uma maior compreensão do papel da Assembleia Legislativa no quadro da autonomia madeirense.

Com esta iniciativa, a Junta e a Assembleia de Freguesia de São Gonçalo, lideradas pelo grupo político Funchal Sempre Melhor, reforçam o compromisso com a participação cívica, o diálogo construtivo e a proximidade com a comunidade, promovendo espaços de debate que valorizam a cidadania ativa e o conhecimento das instituições democráticas.