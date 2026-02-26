Parlamento autoriza 5 deputados do PS a deporem contra Eduardo Jesus

O plenário da Assembleia Legislativa da Madeira autorizou, hoje, cinco deputados do grupo parlamentar do PS a deporem num processo criminal que corre no Ministério Público contra o secretário regional Eduardo Jesus, por alegadas ofensas proferidas a 17 de Junho de 2025, durante o debate parlamentar da proposta de orçamento da Região para 2025.

"Burra do caralho" e "esta gaja" foram os termos que supostamente foram proferidos pelo governante e que motivaram a queixa das deputadas Sílvia Silva e Sancha Campanella, que, devem prestar declarações na qualidade de ofendidas. Paulo Cafôfo, Marta Freitas e Isabel Garcês serão ouvidos como testemunhas.