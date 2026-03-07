Albuquerque despede-se do "amigo e companheiro" da JSD Nuno Morais Sarmento

O presidente do Governo Regional recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida a Nuno Morais Sarmento, que morreu hoje, aos 65 anos.

""Mais do que o homem público, recordo a sua lealdade, a sua inteligência e a amizade que sempre soube cultivar", aponta Miguel Albuquerque, referindo-se ao antigo ministro da Presidência como "um amigo e companheiro de caminho desde os tempos da Juventude Social Democrata".

"Fica em mim a gratidão pelo caminho que partilhámos e a saudade de quem nunca esquecerei", assume.