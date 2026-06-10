Selecção nacional ganha nova dimensão com campanha 'Vai Dar Portugal'

A selecção nacional assume uma nova dimensão com o lançamento da mais recente campanha da Federação Portuguesa de Futebol, que materializa o seu posicionamento através de um filme emocional e agregador.

A iniciativa aproxima jogadores e adeptos, reflectindo a ligação profunda que une a equipa a todos os portugueses, dentro e fora do país. Com a presença dos jogadores convocados, a campanha sublinha ainda a dimensão global da selecção nacional, culminando simbolicamente numa maior proximidade entre Portugal e os Estados Unidos, um dos países anfitriões da competição.

Sob o mote 'Vai Dar Portugal', a campanha vai além do desempenho desportivo, assumindo-se como um convite ao mundo para descobrir a identidade, a cultura e o espírito de um país que vive o futebol como expressão de orgulho, legado e pertença.