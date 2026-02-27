Serviço Regional organiza a 1.ª Semana da Proteção Civil da Madeira de 1 a 8 de Março

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) organiza, entre os dias 1 e 8 de Março, aquela que será a primeira Semana da Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, uma iniciativa que envolve todos os Serviços e Agentes de Proteção Civil. O programa do evento é "intenso e abrangente", com ações de sensibilização, sessões técnicas, exercícios e oportunidades de interacção entre cidadãos e forças de protecção e socorro.

'Gerir riscos ambientais para a resiliência e sustentabilidade futura' é o tema deste ano do Dia Internacional da Proteção Civil, que se assinala a 1 de Março, data em que nasce, na Praça do Povo, um palco dinâmico que muda de cenário diariamente.

Durante oito dias, com entrada livre, entre as 10h e as 13 horas, "não faltarão oportunidades de conhecer melhor a capacidade dos nossos Agentes de Proteção Civil e demais Entidades que concorrem para os Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS). Este ano com a novidade de dedicar um dia para cada vertente de intervenção, o que espelha a amplitude das missões confiadas ao Sistema de Proteção Civil Regional", explica nota à imprensa.

“Queremos o cidadão no centro do Sistema, mais próximos e mais activos e com um papel colaborativo na mitigação de riscos. Sendo impossível controlar os fenómenos, cada vez mais frequentes e mais adversos, é na preparação da população que se constrói comunidades resilientes”, reforça o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Richard Marques

PROGRAMA

1 de Março – Parque Educativo (Dia da Família)

10:00 às 13:00 horas - Praça do Povo

Dedicado às famílias, vamos animar um Parque Educativo envolvendo Forças de Segurança, o Serviço Regional e os Serviços Municipais de Proteção Civil, bem como os Corpos de Bombeiros, através das Escolas de Cadetes e Infantes. A iniciativa irá incluir demonstrações, atividades lúdica, jogos interativos e um espaço temático, tendo uma participação especial das unidades de canídeos da Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana e Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal. Será também a oportunidade para frequentar uma aula sobre elaboração de um plano de emergência familiar e um kit de emergência individual.

2 de Março – Cerimónia Oficial e Dia Aberto à População

14:00 às 17:30 horas – Campus da Proteção Civil, Cancela

No segundo dia, data em que se assinala o 44.º aniversário do SRPC, IP-RAM, além da sessão solene será inaugurado o novo Centro de Situação e Gestão de Emergências da Região Autónoma da Madeira e implementação do Núcleo de Apoio à Decisão e Análise Integrada de Riscos, no âmbito do Comando Regional de Operações de Socorro, que ficará aberto ao público durante o período da tarde.

3 de Março – Emergência Pré-Hospitalar

10:00 às 13:00 horas - Praça do Povo

Neste dia, dedicado ao Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), terão lugar sessões de esclarecimento sobre o atendimento de chamadas de emergência com a triagem de Manchester, mass training Suporte Básico de Vida (SBV), ações de sensibilização sobre a abordagem da temática Mosquito Aedes aegypti, bem como uma aula de construção de um kit de primeiros de socorros. Ao longo da manhã estão em exposição diferentes equipas do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), nomeadamente a Equipa Médica Intervenção Rápida (EMIR), ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa, Corpos de Bombeiros e Exército. Será ainda a oportunidade de fazer um rastreio de saúde

4 de Março – Incêndios Urbanos

10:00 às 13:00 horas - Praça do Povo

Num dia dedicado aos riscos urbanos, será a oportunidade de conhecer os meios técnicos e as valências dos Agentes de Proteção Civil, para intervenções no âmbito dos Incêndios Urbanos e Matérias Perigosas. O programa inclui uma demonstração de capacidades operacionais, incluindo veículos e equipamentos especializados e será uma oportunidade para perceber os desafios destas missões. Durante esta manhã a população pode aprender a utilizar um extintor e manta ignífuga para extinguir incêndios em casa ou no local de trabalho. Decorrem ainda sessões de esclarecimento sobre Segurança Contra Incêndio em Edifícios (SCIE).

5 de Março – Incêndios Rurais

10:00 às 13:00 horas - Praça do Povo

Para demonstrar as capacidades disponíveis na Região e o conceito de operação implementado, estará patente no espaço uma exposição interativa de meios e recursos do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), incluindo os Sistema Aéreos Não Tripulados (SANT). Terão lugar sessões de esclarecimento sobre a prevenção, em particular a realização de queimas e queimadas, segurança com artigos pirotécnicos e procedimentos de autoproteção. Participam neste dia, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, os Corpos de Bombeiros, as Forças de Segurança e as Forças Armadas.

6 de Março – Salvamentos Especiais

10:00 às 13:00 horas - Praça do Povo

Nesta data é possível assistir a demonstrações de técnicas de salvamento com cordas, escoramentos e utilização de drones em operações de busca e salvamento, com a participação de equipas diferenciadas dos Corpos de Bombeiros, Polícia de Segurança Pública e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana. O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza promoverá sessões sobre segurança nos percursos pedestres.

7 de Março – Salvamento em ambiente aquático

10:00 às 13:00 horas - Praça do Povo

Num dia dedicado ao plano de água será lançada pelo SANAS Madeira, uma campanha de prevenção de afogamentos. O programa contará com uma exposição de meios e recursos de salvamento aquático e ainda uma demonstração de técnicas de resgate aquático e realização de batismos de mar numa atividade conjunta entre a Autoridade Marítima Nacional, o Corpo Operacional do SANAS e a unidade de mergulho do Corpo de Bombeiros Madeirenses

8 de Março – Pink Rescue

8:00 às 13:00 horas - Praça do Município (Funchal)

A semana fecha com a celebração do Dia da Mulher numa atividade organizada pela Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, num ambiente de treino e competição no âmbito do salvamento e desencarceramento com muitas dinâmicas para os participantes. Ao longo da manhã a Polícia de Segurança Pública, Via Expresso, Via Litoral e o Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT), vão sensibilizar para a segurança rodoviária, sobretudo os comportamentos preventivos que evitam acidentes.