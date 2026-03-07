Homem morre ao sofrer paragem cardiorrespiratória na Camacha

Um homem de 52 anos não resistiu, ao início desta tarde, a uma paragem cardiorrespiratória, enquanto estava num convívio num restaurante localizado no Largo Igreja Matriz, na Camacha.

A vítima, segundo testemunhas oculares, terá caído inanimada no chão e entrado em paragem cardiorrespiratória.

Alertados às 12h55, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizaram de imediato meios para o local, tendo uma ambulância, que estava em destacamento na Camacha, chegado ao local em cerca de 3 minutos.

Rapidamente foram iniciadas manobras de reanimação e chegaram a utilizar o desfibrilhador, contudo, apesar dos esforços, a vítima acabou por não resistir.

Segundo testemunhas, o homem não tinha ingerido qualquer comida, não havendo indícios de engasgamento.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.

O delegado de saúde declarou o óbito no local.