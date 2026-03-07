 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem morre ao sofrer paragem cardiorrespiratória na Camacha

None
Foto Google Maps

Um homem de 52 anos não resistiu, ao início desta tarde, a uma paragem cardiorrespiratória, enquanto estava num convívio num restaurante localizado no Largo Igreja Matriz, na Camacha. 

A vítima, segundo testemunhas oculares, terá caído inanimada no chão e entrado em paragem cardiorrespiratória. 

Alertados às 12h55, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizaram de imediato meios para o local, tendo uma ambulância, que estava em destacamento na Camacha, chegado ao local em cerca de 3 minutos. 

Rapidamente foram iniciadas manobras de reanimação e chegaram a utilizar o desfibrilhador, contudo, apesar dos esforços, a vítima acabou por não resistir. 

Segundo testemunhas, o homem não tinha ingerido qualquer comida, não havendo indícios de engasgamento. 

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência. 

O delegado de saúde declarou o óbito no local. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo