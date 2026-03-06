Décio Faustino nomeado para 'Mundial' de Equipas em Ténis de Mesa

O árbitro internacional Décio Faustino, uma das figuras mais promissoras da arbitragem de ténis de mesa portuguesa, foi oficialmente nomeado pela Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF) para integrar a equipa de arbitragem do Campeonato do Mundo de Equipas, que decorrerá em Londres, Reino Unido, de 28 de Abril a 10 de Maio de 2026, que é uma das competições mais prestigiadas do calendário mundial da modalidade.

Actualmente, o madeirense Décio Faustino está em actividade como juiz-árbitro no WTT Youth Contender em Władysławowo, Polónia (4‑7 de Março), onde participa no âmbito do programa de mentoria da European Table Tennis Union (ETTU), uma iniciativa que acompanha o seu contínuo desenvolvimento profissional no circuito internacional.

É uma honra enorme representar Portugal e a arbitragem internacional num evento do calibre do Campeonato do Mundo de Equipas. Esta nomeação é o resultado de muitos anos de trabalho árduo e dedicação, e sinto‑me preparado para cumprir esta responsabilidade com rigor e profissionalismo. Décio Faustino, árbitro madeirense de Ténis de Mesa

Décio Faustino conquistou a categoria de Blue Badge em Dezembro de 2022, entrando assim no grupo de árbitros de elite internacional reconhecidos pela ITTF. Trata-se de um marco importante que reflecte a sua formação, qualificação e experiência acumulada ao longo dos anos.

Desde que atingiu a categoria de árbitro internacional em 2016, o percurso de Décio Faustino tem sido marcado por um número crescente de nomeações para eventos de alto nível, reflectindo a sua experiência, profissionalismo e crescente reconhecimento dentro da comunidade internacional do ténis de mesa.