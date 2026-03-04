Bombeiros realizam simulacro de incêndio na Escola Bartolomeu Perestrelo
A Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo, no Funchal, acolheu, esta manhã, um simulacro de incêndio na cozinha realizado pelo corpo de Bombeiros Voluntários Madeirenses.
A actividade foi composta por diversos operacionais apoiados por uma ambulância, um carro pesado e um carro ligeiro.
