Bombeiros accionados para abertura de porta no Funchal
Vítima consciente, transportada ao Hospital Central do Funchal
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados às 9h45 para uma abertura de porta para socorro no Caminho do Palheiro, na freguesia de Santa Maria Maior, Funchal.
No local foi encontrado um indivíduo na casa dos 60 anos, consciente, que tinha caído e não conseguia se levantar. O homem foi assistido e transportado ao Hospital Central do Funchal.
Foram empenhados dois veículos — um de apoio e uma ambulância de socorro — e quatro operacionais.
