Carrinha multada e grampeada na Praça do Município

Uma carrinha foi esta terça-feira, multada e grampeada pela Polícia de Segurança Pública por estar estacionada em cima da Praça do Município, no Funchal.

Trata-se de uma prática que tem vindo a repetir-se nos últimos tempos, sobretudo envolvendo viaturas de rent-a-car. Em cima da Praça este desfecho ocorre sobretudo à segunda-feira - não é o caso de hoje - provavelmente devido à percepção errada de estacionamento permitido/tolerado ao domingo à noite, associado à realização de missa na Igreja do Colégio.