Carrinha multada e grampeada na Praça do Município
PSP reforça fiscalização perante prática recorrente
Uma carrinha foi esta terça-feira, multada e grampeada pela Polícia de Segurança Pública por estar estacionada em cima da Praça do Município, no Funchal.
Trata-se de uma prática que tem vindo a repetir-se nos últimos tempos, sobretudo envolvendo viaturas de rent-a-car. Em cima da Praça este desfecho ocorre sobretudo à segunda-feira - não é o caso de hoje - provavelmente devido à percepção errada de estacionamento permitido/tolerado ao domingo à noite, associado à realização de missa na Igreja do Colégio.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo