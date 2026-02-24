12 veículos e 37 operacionais combateram fogo na Ribeira Brava
Incêndio em mato durante a noite mobilizou seis Corpos de Bombeiros, a Cruz Vermelha e a GNR
Um total de 12 veículos e 37 operacionais, incluindo bombeiros de várias corporações, a Polícia de Segurança Pública e o Corpo de Polícia Florestal, combateram um incêndio em mato na zona da Eira do Mourão, na Ribeira Brava, ontem ao início da noite. O alerta foi recebido pelo Comando Regional de Operações de Socorro às 19h14, e o fogo foi dominado pelas 21h30, com trabalhos de consolidação e rescaldo a prolongarem-se durante a noite.
No ataque inicial, os meios foram mobilizados em triangulação: os Corpos de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Sapadores do Funchal. O teatro de operações viria a ser reforçado com equipas dos Bombeiros da Calheta e Voluntários Madeirenses, e da UEPS (Unidade de Emergência de Protecção e Socorro) da GNR, enquanto os Bombeiros de Machico e a Cruz Vermelha Portuguesa ficaram colocados estrategicamente.
Erica Franco , 23 Fevereiro 2026 - 22:20
