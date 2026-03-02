Pedro Calado regressa à comissão política do PSD
O presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, entregou hoje, na sede regional do partido, a lista candidata aos órgãos internos, no âmbito da moção de estratégia global intitulada “Madeira Livre”, documento que orienta a nova fase política proposta pela liderança social-democrata.
O principal destaque da candidatura vai para a entrada de Pedro Calado na Comissão Política, assinalando o seu regresso à primeira linha da estrutura partidária. A inclusão do antigo vice-presidente do Governo Regional é interpretada como um sinal político relevante de reforço da direcção do partido, valorizando a experiência governativa e o conhecimento institucional num momento considerado decisivo para o PSD-Madeira.
Integram igualmente a Comissão Política Jorge Carvalho, Doroteia Leça e Nuno Baptista, numa composição que procura equilibrar experiência política, renovação e ligação ao trabalho desenvolvido no terreno.
A candidatura apresentada por Miguel Albuquerque define ainda o novo Secretariado do PSD-Madeira, que passa a ser constituído por José Prada, Carlos Teles, José António Garcês, Ludgero Nunes e Nuno Moreira, equipa responsável pela coordenação política diária e pela operacionalização das orientações estratégicas do partido.
Sob a designação “Madeira Livre”, a moção reafirma como prioridades políticas a defesa e o aprofundamento da autonomia regional, o combate ao centralismo e a continuidade de um projecto político assente na estabilidade governativa e no desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira, procurando mobilizar o partido para os desafios políticos futuros.
Comissão Política Regional
Presidente
* Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Vogais
* António Eduardo de Freitas Jesus
* Brício André Martins de Araújo
* Clara Tiago de Sousa Coelho
* Cláudia Carina Marques Perestrelo
* Cláudia Marina Rodrigues Gomes
* Doroteia Mercês Andrade da Silva Leça
* Edgar Válter Castro Correia
* Joana Carolina Oliveira da Silva
* Jorge Maria Abreu de Carvalho
* José Sérgio Fernandes de Oliveira
* Marco Paulo Teixeira Gonçalves
* Maria Fernanda Dias Cardoso
* Maria Rafaela Rodrigues Fernandes
* Nuno Filipe Melim Batista
* Pedro José Jardim Gomes
* Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado
* Rubina Maria Branco Leal Vargas
* Rui David Pita Marques Luís
Secretário-Geral
* José Jardim Mendonça Prada
Vogais
* Carlos Manuel Figueira de Ornelas Teles
* José António Garcês
* José Ludgero Fernandes Nunes
* André Manuel Alves Moreira