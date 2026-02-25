Literacia política na base do "Parlamento vai à Escola"

Numa iniciativa que juntou a Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, esta manhã os alunos da Escola Básica do9 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Visconde Cacongo foram os primeiros a receber uma 'aula' de literacia política ministrada por Rubina Leal, ladeada por Elsa Fernandes.

O objectivo passa por promover acções de formação e sensibilização em literacia política junto das escolas públicas e privadas da Região, nomeadamente junto das turmas do 1.º Ciclo. A iniciativa, integrada no programa "Parlamento vai à Escola”, pretende abranger os alunos do 3.º e 4.º anos do primeiro ciclo, numa estratégia que visa reforçar o conhecimento sobre democracia, instituições e autonomia desde as idades mais jovens.

Segundo Rubina Leal, "a literacia política é o pilar da participação cívica e democrática" e deve ser trabalhada "desde as mais tenras idades", de forma a "preservar e consolidar os valores da democracia e da autonomia regional".

No ano em que a Região assinala os 50 anos da Autonomia, a presidente do Parlamento madeirense sublinha que "este protocolo representa o cumprimento de um compromisso: chegar a todas as faixas etárias com formação em literacia política, reforçando a defesa da autonomia enquanto grande causa para a Madeira".

As acções previstas serão realizadas semanalmente nas escolas que aderirem ao projeto. A participação é voluntária, cabendo aos estabelecimentos de ensino manifestar interesse. As sessões terão "carácter pedagógico e neutro, centrando-se na explicação do funcionamento do Parlamento, das suas competências, funções e papel no sistema democrático", acrescenta.

"O objectivo é formar jovens com maior capacidade crítica e de decisão", afirmou a responsável ao DIÁRIO, acrescentando que o modelo democrático é também resultado de aprendizagem e conhecimento das instituições.

Com este programa, a Assembleia Legislativa da Madeira pretende reforçar a proximidade entre o parlamento regional e a comunidade escolar, promovendo uma cultura de cidadania activa e informada entre as novas gerações.