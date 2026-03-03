Jato do Cristiano Ronaldo deixa Riade após ataque com drone

O jato privado do Cristiano Ronaldo terá deixado Riade na madrugada desta terça-feira com destino a Madrid, na sequência de notícias sobre um ataque com drone à embaixada dos Estados Unidos na capital saudita, alegadamente reclamado pelo Irão

A informação foi divulgada pelo Daily Mail, com base em dados da plataforma Flightradar24. Segundo esses dados, o Bombardier Global Express do internacional português descolou por volta das 20h00 (hora local) e aterrou em solo espanhol cerca das 01h00 (hora de Portugal Continental), após sobrevoar o Egipto e o Mar Mediterrâneo.

Não é claro se o jogador, de 41 anos, viajava a bordo, assim como a companheira, Georgina Rodríguez, e os cinco filhos.

Ronaldo reside em Riade desde 2023, ano em que assinou pelo Al-Nassr, juntamente com a família.