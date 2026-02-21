 DNOTICIAS.PT
Incêndio no Faial mobiliza vários corpos de bombeiros e helicóptero

Chamas deflagraram em mato na Fajã da Murta

foto OD/arquivo

Um incêndio em mato na Fajã da Murta, no Faial, está a decorrer neste início de tarde. O alerta soou pouco depois do meio-dia, tendo sido accionados os Bombeiros Voluntários de Santana, os Bombeiros Municipais de Machico e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, cada um com um auto-tanque, numa operação coordenada entre as três corporações.

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) também foi mobilizado para apoiar os trabalhos de combate ao incêndio.

