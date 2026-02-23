Incêndio florestal de grandes dimensões na Ribeira Brava em fase de conclusão

Encontra-se em fase de conclusão um incêndio florestal, que deflagrou ao início da noite desta segunda-feira, 23 de Fevereiro, no sítio de São Paulo, na Ribeira Brava.

De acordo com fonte do Serviço Regional de Protecção Civil, que coordenou as operações no terreno, o incêndio de grandes dimensões não causou feridos, nem chegou a colocar habitações ou outras edificações em perigo, mas motivou grande aparato.

As chamas, cuja origem ainda não é conhecida, foram combatidas por seis corporações bombeiros regionais: Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e Bombeiros Voluntários da Calheta.

No local encontram-se também elementos da GNR, PSP, uma equipa da Polícia Florestal e uma equipa de análise do Serviço Regional de Protecção Civil.

O incêndio entrou em fase de rescaldo por volta das 21h45.

Este é o segundo incêndio florestal do dia, na zona Oeste da Madeira. O primeiro foi registado, ao início desta tarde, no concelho vizinho da Ponta do Sol.