Neve ‘pinta de branco’ regiões montanhosas

As regiões montanhosas da ilha da Madeira acordaram esta terça-feira, dia 3, cobertas por um manto branco, na sequência da queda de neve registada durante a madrugada.

No Pico do Areeiro, a estação meteorológica situada à maior altitude na Região registou uma mínima extrema de -2,9 ºC pelas 05h00. Ao amanhecer, a temperatura instantânea do ar era de -1,7 ºC.

A ocorrência de precipitação, que nos pontos mais altos assumiu a forma de neve, contribuiu para a acumulação. Desde a meia-noite, a estação do Pico do Areeiro contabiliza um acumulado de 22,5 milímetros, com um máximo horário de 10,3 milímetros por hora no início da madrugada.

No Chão do Areeiro, os termómetros desceram aos -1,2 ºC, mantendo-se ainda negativos às 08h00, com -0,2 ºC.

Segundo a rede de estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera no arquipélago, a mínima mais elevada foi de 12,7 ºC, registada no Porto Moniz às 07h10. No Funchal/Observatório, a temperatura desceu aos 10,9 ºC pelas 02h30, naquela que foi a noite mais fria deste Outono/Inverno.

Não sendo inédito, é pouco frequente a emissão de aviso meteorológico para queda de neve na Madeira. O aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera mantém-se em vigor até às 18h00.

Face à previsão de neve acima dos 1.500 metros de altitude, com possibilidade de acumulação até 10 centímetros, são expectáveis perturbações associadas à formação de gelo e acumulação nas vias, podendo verificar-se estradas condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e constrangimentos nos abastecimentos locais.