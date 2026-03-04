Voos retomados no Aeroporto da Madeira

O Aeroporto da Madeira está de volta à normalidade possível, apesar da chuva intensa que tem caído na zona de Santa Catarina.

Até ao momento, nesta quarta-feira, todos os voos que se fizeram à pista conseguiram aterrar e levantar voo.

Inclusive voos que há dois dias tinham sido divergidos para Canárias, estão a retomar a rota e, nesta manhã, pelo menos dois aterraram bem, mas sob intensa chuva.

ATR 72 regressa às viagens inter-ilhas Com a depressão Regina mais enfraquecida, as viagens entre as duas ilhas da Madeira e Porto Santo já foram retomadas.

Como referido anteriormente, há alguns cancelamentos. Nomeadamente a TAP com duas partidas canceladas (voos das 4h10 e das 7h50) e uma chegada (9h45), todos para e de Lisboa.