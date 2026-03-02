Trânsito deixa condutores 'retidos' no estacionamento do Plaza

O tráfego nas ruas que rodeiam o centro comercial Plaza, na Rua Dr. Brito Câmara, no Funchal, está a provocar grandes constrangimentos no parque de estacionamento do espaço comercial.

Segundo relatos de condutores, o tempo de saída do parque tem aumentado significativamente. Um automobilista disse ao DIÁRIO que esteve mais de 30 minutos apenas para conseguir sair do estacionamento.