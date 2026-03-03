84 voos cancelados

Todos os voos programados para esta noite estão cancelados e a grande maioria dos movimentos agendados ao longo do dia não se realizou.

O Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo voltou a sentir hoje os efeitos severos da depressão Regina, com rajadas superiores a 100 km/h a condicionarem fortemente a operação aérea. Dos 97 movimentos previstos (49 chegadas e 48 partidas), 84 foram cancelados, incluindo toda a operação da TAP Air Portugal. Apenas meia dúzia de aviões conseguiu aterrar durante a manhã.

As ligações Lisboa–Funchal foram as mais afectadas. Dos 22 movimentos programados pelas três companhias da rota — TAP, easyJet e Ryanair — apenas se realizaram dois voos, ambos operados pela easyJet Europe. Vários aviões divergiram para aeroportos alternativos, como Porto Santo e ilhas Canárias, e houve aeronaves que regressaram à origem.

Entre ontem e hoje, 176 voos foram cancelados, afectando cerca de 35 mil passageiros.