Vento forte provoca 50 cancelamentos no Aeroporto da Madeira

O vento forte está hoje, terça-feira, dia 3, a condicionar novamente a operação no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

Estão programados para este dia 96 movimentos, entre as 00h00 e as 23h55. Contudo, até às 08h30, segundo o portal da ANA Aeroportos de Portugal, estavam cancelados 50 voos — 25 chegadas e 25 partidas — todos anulados previamente, antes da partida.

A TAP Air Portugal cancelou toda a operação programada para hoje de e para a Madeira.

Ainda assim, neste início da manhã aterraram em Santa Cruz duas aeronaves da easyJet Europe: a primeira proveniente do Porto, que pousou pelas 07h42, e a segunda vinda de Paris, França, chegada pelas 08h21.

À mesma hora, encontravam-se cinco aeronaves a caminho da Madeira — quatro da Eurowings e uma da easyJet — todas provenientes de diferentes cidades da Alemanha.

Durante a madrugada, o vento soprou com rajadas que atingiram os 107 km/h pelas 02h00, na zona do Caniçal/Ponta de São Lourenço. Na última hora, o registo não ultrapassava os 83 km/h, pelas 07h30, sendo que o vento médio foi de 48,2 km/h.

Ontem, segunda-feira, devido à ventania que assolou a zona do aeroporto durante grande parte do dia, foram cancelados 92 movimentos, correspondendo a 47 chegadas e 45 partidas.