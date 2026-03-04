ATR 72 regressa às viagens inter-ilhas

Com a depressão Regina mais enfraquecida, as viagens entre as duas ilhas da Madeira e Porto Santo já foram retomadas.

O ATR 72 da Binter levantou voo para Madeira pouco depois das 8h30. Depois vai regressar ao Porto Santo pouco depois das 9h00, para transportar mais passageiros e regressar ao aeroporto CR7 pelas 10h00.

Foto Flightradar24

Depois, o avião da companhia aérea de Canárias deverá realizar a programação normal, ou seja uma viagem ao final da tarde ao Porto Santo e regressar já noite ao Funchal.

De resto, a normalidade volta aos poucos ao Aeroporto da Madeira, com várias aterragens e descolagens nas primeiras horas da manhã, mas também alguns cancelamentos. Nomeadamente a TAP com duas partidas canceladas (voos das 4h10 e das 7h50) e uma chegada (9h45), todos para e de Lisboa.