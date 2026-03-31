Torneio de futebol de formação 'Madeira Jovem' está de regresso

Entre 6 e 9 de Abril, a Associação de Futebol da Madeira promove a XIV edição do Madeira Jovem, um torneio de futebol de formação que é já uma referência na Região, promovendo o desenvolvimento de jovens talentos no futebol.

A edição deste ano conta coma participação do CF Andorinha, CD Nacional, CS Marítimo e CSD Câmara de Lobos. A dimensão do torneio é reforçada pelo intercâmbio internacional e institucional, com a participação confirmada da Selecção da Madeira SUB-14 e da selecção convidada de Jersey FA, conforme dá conta a organização, em comunicado.

O programa estende-se por quatro dias e percorrerá vários recintos da ilha. A competição arranca a 6 de Abril com partidas em Machico e no Campo Adelino Rodrigues, seguindo para outros campos nos dias 7 e 8. O grande encerramento terá lugar no dia 9 de abril, na Camacha, onde se realizarão os jogos de classificação e as grandes finais que ditarão o vencedor desta edição.