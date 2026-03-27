Associação Reinventa vence Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM

A equipa da Associação Reinventa venceu a VII edição do Torneio de Futebol de Rua Interbairros da IHM, que se realizou hoje, no Campo de Jogos do Conjunto Habitacional do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos.

Em segundo lugar ficou o Projecto Renascer Nogueira e, no último lugar do pódio, a equipa do Polo Comunitário do Ribeiro Real III.

A formação do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília venceu o prémio fair play. Os melhores jogadores foram Samanta (Polo Comunitário do Ribeiro Real III) e Humberto (Associação Reinventa).

Este evento insere-se no projecto ‘Viver com Saúde’, do Gabinete Desportivo da IHM, tendo como principais objectivos a promoção da prática desportiva como veículo de inclusão social, o convívio saudável e o espírito de equipa e de fair-play entre os participantes.

Logo pela manhã, as boas-vindas foram dadas pelos padrinhos, os irmãos Edgar e Érica Costa, que deram o arranque da competição. Este ano, o evento teve como novidade a presença dos padrinhos que, como muitos dos atletas que estiveram hoje em competição, começaram a dar os primeiros pontapés na bola num conjunto habitacional da IHM, no caso destes dois irmãos, na Palmeira, em Câmara de Lobos, de onde são naturais.

Na entrega de prémios, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, e o presidente do Conselho de Administração da IHM, Leonel Silva, entregaram o troféu e o prémio ao 1º classificado. O

prémio para o segundo e terceiro classificados foram dados pelo vereador com o Pelouro do Ambiente, Cultura e Modernização Administrativa da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Nuno Neves, em representação do presidente da autarquia, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Filipe Freitas, respectivamente.

O troféu de equipa fair play foi entregue pelas mãos de Elmano Santos, e o prémio pelo membro do Conselho Fiscal do CS Marítimo, Roberto Gomes. Coube aos padrinhos a tarefa de darem o prémio de melhor jogador e jogadora.

O Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM foi realizado em parceria com a Associação da Madeira de Desportos para Todos e com a Associação de Técnicos de Arbitragem da Madeira e contou com oito equipas em competição:

Este ano, e de forma a conferir um carácter mais solidário e inclusivo ao evento, duas equipas compostas por trabalhadores da IHM deram o seu contributo em campo, num jogo amigável e muito divertido, após a entrega de prémios.