Aviões 'às voltas' e dois divergidos esta tarde

Duas aeronaves foram 'obrigadas' a divergir, esta tarde, devido ao vento forte sentido na zona do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Em causa está, segundo é possível verificar no site 'FlightRadar', um voo da Azores Airlines, de Ponta Delgada, que teve de divergir para o Porto Santo, assim como o Airbus A330-900neo da TAP que regressou ao aeroporto de origem (Lisboa).

Já pelas 11h35 o voo da easyJet proveniente de Londres também teve de aterrar no aeroporto da Ilha Dourada devido às rajadas de vento sentidas em Santa Cruz.

Tal como já noticiado, a ilha da Madeira encontra-se sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte até às 21 horas de hoje. Estão previstos ventos de Nordeste com rajadas de até 80 quilómetros por hora (km/h) nos extremos Leste e Oeste e de até 110 km/h nas regiões montanhosas.

Até ao momento, já foram canceladas 15 chegadas e 12 partidas. Entre domingo e segunda-feira já foram cancelados 60 conexões aérea de e para a Madeira.

Ainda assim, as 'abertas' permitiram que diversas aeronaves conseguissem aterrar e levantar voo.