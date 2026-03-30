Aviões 'às voltas' e dois divergidos esta tarde
Duas aeronaves foram 'obrigadas' a divergir, esta tarde, devido ao vento forte sentido na zona do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.
Em causa está, segundo é possível verificar no site 'FlightRadar', um voo da Azores Airlines, de Ponta Delgada, que teve de divergir para o Porto Santo, assim como o Airbus A330-900neo da TAP que regressou ao aeroporto de origem (Lisboa).
Já pelas 11h35 o voo da easyJet proveniente de Londres também teve de aterrar no aeroporto da Ilha Dourada devido às rajadas de vento sentidas em Santa Cruz.
Tal como já noticiado, a ilha da Madeira encontra-se sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte até às 21 horas de hoje. Estão previstos ventos de Nordeste com rajadas de até 80 quilómetros por hora (km/h) nos extremos Leste e Oeste e de até 110 km/h nas regiões montanhosas.
agência lusa , 30 Março 2026 - 03:22
Até ao momento, já foram canceladas 15 chegadas e 12 partidas. Entre domingo e segunda-feira já foram cancelados 60 conexões aérea de e para a Madeira.
Ainda assim, as 'abertas' permitiram que diversas aeronaves conseguissem aterrar e levantar voo.
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