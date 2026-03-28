Totoloto extrai mais uma chave com potencial de jackpot

Foi uma chave muito semelhante ao de quarta-feira passada, pelo menos na sequência de números muito aproximados, que podem indiciar que o Totoloto deste sábado poderá ter novo jackpot.

De acordo com a Jogos Santa Casa, estavam em jogo 7,5 milhões de euros e que caso houvesse um vencedor levaria para casa, ainda assim, seis milhões de euros depois do Estado levar 1,5 milhões da sua parte de 20% do imposto do selo.

Assim, se na quarta-feira o sorteio extraiu os números 14, 15, 17, 37 e 39 e o número da sorte o 1, a tômbola do sorteio n.º 025/2026, deste sábado, 28 de Março, extraiu o 5 - 7 - 9 - 10 - 48 e o 'número da sorte' o 10.

Se ainda assim é o/a feliz contemplado/a, é uma pessoa de sorte.