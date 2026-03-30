Derrocada no Seixal causa danos e condiciona circulação

Uma derrocada ocorrida, esta segunda-feira, na Via Expresso, depois do túnel da Ribeira do Inferno, no sentido São Vicente-Seixal, numa zona mais conhecida por ‘Casa do Pacheco’, condicionou a circulação automóvel e terá provocado danos materiais.

Nas imagens, captadas no local, são visíveis várias pedras de grande dimensão espalhadas pela estrada, obrigando os condutores a circular com precaução e a desviar-se dos obstáculos.

Numa das fotos, é possível ver o que aparenta ser parte de um veículo danificado, possivelmente um espelho retrovisor, sugerindo que a queda de pedras atingiu pelo menos uma viatura.

Apesar dos constrangimentos, o trânsito fazia-se de forma condicionada.

Até ao momento, não há indicação de feridos.