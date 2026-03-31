Martínez desvaloriza resultados e só pensa em preparar o torneio

Roberto Martínez afirmou, ontem, que o objetivo do estágio de março, em que Portugal defrontou o México e vai encontrar os Estados Unidos, é preparar o Mundial2026 de futebol, relegando o resultado dos jogos para segundo plano.

"Estamos focados em tentar utilizar o estágio da melhor forma possível. É utilizar tudo o que podemos para preparar a seleção o melhor possível. O nosso foco não é ganhar ao México ou ganhar aos Estados Unidos, é tentar preparar o Campeonato do Mundo e a nossa escolha final de jogadores. Queremos ganhar sempre clara, mas o foco principal agora não é esse", afirmou o treinador.

Em conferência de imprensa na unidade hoteleira em que a comitiva lusa está instalada em Atlanta, o selecionador nacional mostrou-se satisfeito com o que a equipa das 'quinas' fez contra o México, apesar do 0-0, mas admitiu que serão precisas algumas mudanças frente aos Estados Unidos.

"Estamos muito satisfeitos com o que o estágio está a dar. Acho que durante o jogo com o México os nossos jogadores mostraram personalidade, responsabilidade e executaram o trabalho muito bem. Vamos ajustar alguns aspetos. Precisamos de chegar com mais jogadores à área adversária e afinar muito bem a última decisão", explicou o técnico espanhol.

Martínez afastou qualquer tipo de nervosismo na atual equipa das 'quinas' devido à última oportunidade que alguns jogadores vão ter para tentar entrar na lista de convocados para o próximo Campeonato do Mundo.

"Os jogadores sabem que vai ser difícil estar no Mundial, mas adoram estar aqui e lidam com isso com profissionalismo. Há muita competitividade, mas eles sabem disso e gostam do desafio", disse.

Sobre o embate com os Estados Unidos, o técnico de 52 anos desvalorizou a recente derrota pesada que os norte-americanos sofreram com a Bélgica (5-2) e alertou para a agressividade para equipa do argentino Mauricio Pochettino.

"Na primeira parte, foram uma equipa muito agressiva e que trabalhou muito bem. E, depois têm jogadores muito bons tecnicamente. Na segunda parte, a Bélgica foi eficaz, mas o resultado não mostra o que se passou nesse jogo. Os Estados Unidos vão querer contra nós mostrar que podem ser muito competitivos", concluiu.

Portugal tem um treino agendado para as 18:20 (23:20 de Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, no Estádio Mercedes-Benz, complexo que serve de casa dos Atlanta Falcons da Liga norte-americana de futebol americano (NFL) e dos Atlanta United, da Liga norte-americana de futebol (MLS).

Portugal defronta os Estados Unidos esta terça-feira no Estádio Mercedes-Benz, num duelo agendado para as 19:07 locais (00:07 do dia 1 de Abril em Lisboa).

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de Junho a 19 de Julho precisamente nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.