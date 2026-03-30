Recém-nascido transportado da Madeira para Lisboa

Um recém-nascido, que necessitava de cuidados médicos, foi transportado da Madeira para Lisboa pela Força Aérea Portuguesa.

O transporte aeromédico foi realizado num Falcon50 da Esquadra 504-'Linces', com o apoio médico a bordo durante 2h55 de voo.

"Porque proteger a vida desde o primeiro instante é mais do que uma missão2, refere a publicação da Força Aérea Portuguesa.