Faleceu o engenheiro António Ferreira, ex-director regional de Estradas

Faleceu o engenheiro António Ferreira, anterior director regional de Estradas. Tinha 59 anos e foi vítima de doença súbita. A informação foi avançada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, através da sua página de Facebook, onde deixou uma mensagem de homenagem.

"Recordo António Ferreira com tristeza e gratidão. Engenheiro e antigo director regional de Estradas, destacou-se pelo rigor, competência e dedicação ao serviço público, tendo dado um grande contributo através da sua ligação a várias obras importantes na nossa Região. Para além do seu percurso profissional, foi um amigo leal e um homem de grande integridade. O seu legado permanecerá na nossa memória. À família e amigos, deixo sentidas condolências", lê-se na nota assinada por Albuquerque no Facebook.

Entretanto, a Presidência do Governo divulgou uma nota de "profundo pesar" pelo falecimento de António Ferreira, com o seguinte teor: "Nesta hora de dor, o presidente do Governo Regional e o Governo Regional vêm manifestar os seus mais sinceros pêsames e deixar uma palavra de conforto à sua família. E relevar a profunda impressão que deixa na memória de todos quantos com ele privaram e na história da nossa Administração Regional. Lembrámos ainda as suas qualidades humanas, o espírito de colaboração e lealdade institucional, que sempre nortearam a sua relação com colegas, equipas e parceiros. Ao longo de uma vida profissional exemplar, distinguiu-se pelo elevado sentido ético, pela dedicação ao serviço público e pela constante entrega às causas da Região Autónoma da Madeira. É deste ilustre madeirense que nos despedimos, com uma palavra de saudade e de agradecimento por todo o seu excelente desempenho".

António Gil Fraga Gomes Ferreira nasceu a 9 de Janeiro de 1967. Licenciou-se em Julho de 1990 em Engenharia Civil, na especialidade de Estruturas, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Entrou em Novembro de 1990 para os quadros da Direcção Regional de Estradas, onde desempenhou várias funções. Entre Fevereiro de 2013 e Abril de 2015 foi subdirector regional de Estradas. Foi nomeado director regional de Estradas em Abril de 2015, tendo ocupado o cargo até 19 de Maio de 2025. Durante o seu mandato, esteve ligado a diversas obras estruturantes e fundamentais para a Região. Desde Maio de 2025 até à data desempenhava funções na administração da APRAM, onde era vogal do conselho de administração.