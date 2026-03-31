Europe Direct Madeira com sessão de esclarecimentos sobre o programa CERV

O Europe Direct Madeira organiza está a organizar uma sessão de informação e de esclarecimento sobre o programa CERV – Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores. A iniciativa acontece no dia 10 de Abril, pelas 14h30, no auditório do edifício Centro, em Câmara de Lobos e contará com a presença de Helena Marino, do Ponto de Contacto Nacional do Programa CERV.

Segundo explica nota à imprensa, o programa CERV, integrado no fundo da União Europeia para a Justiça, resulta da fusão do programa «Direitos, Igualdade e Cidadania» e do programa «Europa para os Cidadãos». Tem como principal objectivo promover os valores e direitos consagrados nos Tratados, na Carta e nas Convenções internacionais dos direitos humanos, conforme consagrado no Regulamento.

O programa conta com uma dotação orçamental de 1.550 milhões de euros para apoiar financeiramente projectos e acções com objectivos específicos em quatro vertentes de actuação: Valores da União; Igualdade, Direitos e Igualdade de Género; Envolvimento e participação dos cidadãos; e Daphne.

A sessão dirige-se ao público em geral, a organizações privadas, organizações não-governamentais e entidades públicas ativas a nível local e regional.