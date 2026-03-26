Universidade da Madeira abre inscrições para as provas dos Maiores de 23 Anos

A Universidade da Madeira já abriu as inscrições para a realização das provas para Maiores de 23 anos, com o período de candidaturas a decorrer até 20 de Abril de 2026.

Podem inscrever-se para a realização destas provas os candidatos que tenham completado 23 anos até 31 de Dezembro de 2025 e que não sejam titulares da habilitação de acesso ao ensino superior.

Além das provas de avaliação de conhecimentos e competências (PACC), que consistem de provas escritas para avaliação dos conhecimentos e competências considerados indispensáveis ao ingresso e progressão num ciclo de estudos, a realizar entre 1 e 6 de Junho, a avaliação da capacidade para a frequência do ensino superior para maiores de 23 anos, inclui ainda a apreciação do currículo escolar e profissional do candidato, bem como a avaliação das suas motivações, através da realização de uma entrevista, agendada para os dias 26, 29 e 30 de Junho. A classificação final será afixada até 7 de Julho.

Os candidatos com classificação positiva ficam habilitados a concorrer às Licenciaturas e aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais da Universidade da Madeira, através do Concurso Especial para Maiores de 23 Anos.

Para o esclarecimento de dúvidas acerca do processo de candidatura, a Universidade da Madeira agendou duas sessões presenciais, nos dias 28 de Março, às 10 horas no Anfiteatro 3 (Piso -2), e 9 de Abril, às 19 horas, na Sala de Senado (Piso -2), no Campus Universitário da Penteada. A participação é gratuita e não requer inscrição prévia.

Toda a informação sobre as provas para Maiores de 23 Anos, incluindo calendários, programas das PACC e enunciados de anos anteriores, encontra-se disponível website da UMa, em http://maioresde23.uma.pt