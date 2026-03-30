Condutora de 91 anos despistou-se na Rua 5 de Outubro

Uma condutora de 91 anos despistou-se de automóvel, ontem à tarde, pelas 19h40, acabando por embater contra um muro na Rua 5 de Outubro, no Funchal.

A idosa foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, tendo sido posteriomente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A corporação mobilizou igualmente um veículo para espalhar farelo no local do sinistro devido ao derrame de óleo.