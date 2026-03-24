Associação FREE Madeira promove sessão sobre 'Bitcoin para comerciantes'

A Associação FREE Madeira (Fórum Regional para a Educação Económica) vai realizar um novo workshop online dedicado a comerciantes interessados em compreender como o Bitcoin pode ser integrado nos seus negócios. OA sessão decorre online no dia 11 de Abril, das 10:00 às 11:30.

A sessão, conduzida em português, pretende "ajudar comerciantes a compreender o potencial do Bitcoin como meio de pagamento e a explorar de forma prática como esta tecnologia pode ser aplicada no contexto comercial", lê-se em nota enviada.

Neste workshop prático, os participantes irão descobrir, passo a passo, como aceitar pagamentos em Bitcoin de forma simples e segura no seu negócio.

"A sessão irá abordar as questões mais comuns levantadas por comerciantes, bem como apresentar ferramentas acessíveis que permitem começar a aceitar pagamentos em Bitcoin rapidamente. Os participantes ficarão também a compreender como o Bitcoin pode contribuir para atrair novos clientes e acompanhar uma tendência crescente no comércio digital", refere ainda.

A participação requer inscrição e pagamento prévios, sendo o valor de participação 15€. Este valor inclui também um desconto de 10% numa seleção de produtos disponíveis em shop.freemadeira.org.

Para participar será necessário equipamento com acesso à internet para assistir ao workshop e um smarphone para acompanhar a componente prática da sessão.

As inscrições podem ser feitas através deste link.

Para mais informações, os interessados poderão enviar e-mail para [email protected]

Sobre a Associação FREE Madeira

A Associação FREE Madeira - Fórum Regional para a Educação Económica - é uma organização sem fins lucrativos focada na educação económica na Região Autónoma da Madeira. Fundada em 2022, pretende auxiliar a população na transição para o novo paradigma monetário, desde grandes a pequenas empresas, bem como cidadãos comuns.

Os principais objetcivos da Associação são:

● Promover a educação local sobre Bitcoin;

● Apoiar a adoção do Bitcoin em Portugal, particularmente no Arquipélago da Madeira;

● Apoiar a comunidade local (particulares e empresas) nesta transição monetária;

● Tornar o Arquipélago da Madeira num líder tecnológico, atraindo investimento local e internacional;

● Apoiar a sustentabilidade energética, contribuindo para projetos locais de mineração, baseados em energia sustentável.

Desde 2024, a Associação tem vindo a organizar workshops dedicados à educação sobre Bitcoin. As iniciativas realizadas ao longo de 2026 reforçam o interesse crescente da população pelo tema e evidenciam a importância de aprofundar não só a compreensão teórica, mas também colocá-la em prática, para uma utilização consciente e responsável do Bitcoin.