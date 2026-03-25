Escolha do carro pode ter efeito directo no consumo de combustível

Saiba que a escolha do carro que conduz pode ter um efeito directo e imediato no consumo de combustível, algo ainda mais relevante face ao recente aumento dos preços, situação da qual a Madeira não foge à regra.

Assim, optar por modelos mais eficientes ou mais leves não só ajuda a reduzir os gastos diários, como também contribui para um menor impacto ambiental, tornando a decisão de compra estratégica tanto para o bolso quanto para a sustentabilidade.

Na hora de escolher o carro, conforme nos explica a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, considere o tipo de combustível, a potência, os consumos e as emissões declarados, a aerodinâmica e todas as indicações sobre eficiência e manutenção.

Nos veículos novos, os consumos podem variar entre 4 e 15 litros/100 km, enquanto as emissões de CO2 podem oscilar entre 115 e 280 g/km. Adoptar hábitos de condução mais eficientes, ecológicos e seguros permitem aproveitar as capacidades do veículo, optimizar os consumos, reduzir poluição e ruído, e contribuir para a diminuição do número de acidentes rodoviários.

Boas práticas de condução

· Ligue o motor apenas imediatamente antes de iniciar a viagem e desligue-o sempre que permanecer imobilizado por mais de um minuto.

· Conduza de forma constante e suave, evitando acelerações e travagens bruscas. Reduzir a velocidade de 100 km/h para 80 km/h pode representar até 15% de economia de combustível.

· Utilize a marcha mais alta compatível com a velocidade; rotações mais baixas reduzem o consumo.

· Respeite os limites de velocidade. Um aumento de 10% na velocidade pode elevar o consumo em 15%.

· Em descidas acentuadas, mantenha o veículo engrenado numa marcha adequada (‘travagem com motor’) para maior segurança e consumo nulo.

· Adapte a velocidade ao tráfego e evite mudar de via desnecessariamente.

· Planeie o percurso, antecipando o fluxo de trânsito, para optimizar o consumo de combustível.

Redução do consumo e manutenção do veículo

· Evite transportar bagagens no tejadilho e retire carga desnecessária do porta-bagagens e assentos traseiros.

· Utilize o ar condicionado apenas quando necessário. Este sistema pode consumir até meio litro de combustível por hora e aumentar o consumo em cerca de 10% no início de cada viagem.

· Verifique mensalmente a pressão dos pneus. Pressão incorrecta aumenta a resistência ao rolamento, desgaste e consumo de combustível.

Recomendações de segurança e manutenção de pneus

· Inspecione todos os pneus, incluindo o suplente, sempre a frio.

· Conduzir com pressão inadequada pode causar danos estruturais ao pneu, diminuindo a sua longevidade.

· Qualquer dano identificado deve ser avaliado por um profissional.

· Certifique-se de que todos os pneus são do mesmo fabricante e têm o mesmo padrão de piso.

· Evite sobrecarga no veículo. Em condições de carga total ou alta velocidade, ajuste a pressão conforme as recomendações do fabricante.