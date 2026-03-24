Sessão especial de 'Aos Sábados no Parque' dedicada aos cogumelos

A Câmara Municipal do Funchal promove mais uma sessão da iniciativa 'Aos Sábados no Parque', desta feita dedicada ao reino dos fungos, mais concretamente aos cogumelos. A sessão, no Parque Ecológico do Funchal, acontece no dia 28 de Março, entre as 10h e as 12h30.

"A sessão promete proporcionar uma experiência educativa e de contacto directo com a natureza, dando a conhecer o papel fundamental destes seres vivos no equilíbrio ambiental", aponta uma nota enviada à imprensa, acrescentando que a mesma será orientada por Pedro Jardim, Mestre em Ecologia.

"Contará com uma apresentação teórica, seguida de uma saída de campo orientada para a observação e colheita de material, finalizando com a observação de espécies no laboratório e procedimentos simples de identificação", explica.

Uma vez que conta com componente de campo, é recomendado que os participantes usem calçado confortável e vestuário adequado. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, sendo que as vagas nesta actividade são limitadas.

Programa da Sessão (28 de março):

10h00 - Apresentação introdutória sobre o reino Fungi

10h30 - Saída de campo orientada para a observação e colheita de material

12h00 - Identificação de espécies no laboratório