Europe Direct Madeira promoveu Encontro Regional de Jovens Embaixadores do Parlamento Europeu

O Encontro Regional de Jovens Embaixadores do Parlamento Europeu, promovido pelo Europe Direct Madeira, decorreu esta manhã e reuniu os jovens embaixadores do Parlamento Europeu das Escolas Jaime Moniz, Francisco Franco, APEL, Cristóvão Colombo, Brazão de Castro e B/S de Machico, acompanhados pelos respectivos professores coordenadores do projecto.

"A 5ª edição deste encontro assinalou os 40 anos de adesão de Portugal na União Europeia e contou com a presença do antigo presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, que partilhou a sua perspectiva história sobre o percurso do país desde a adesão e destacou o impacto decisivo desse processo no desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira ao longo das últimas quatro décadas", indica nota à imprensa.

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM foi palco desta iniciativa, que contou com a presença do Presidente do Conselho Directivo do IVBAM, IP-RAM, Tiago Freitas, da Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM, Maria João Monte e da Presidente Associação Insular de Geografia, Ana Neves.

Segundo nota à imprensa, o programa incluiu ainda uma Oficina Criativa dinamizada pelo IVBAM, IP-RAM, que proporcionou aos jovens um primeiro contacto com as técnicas essenciais da lã e uma explicação detalhada dos processos tradicionais que conduzem à confecção do emblemático barrete de orelhas.

Patrícia Serrão, gestora do Europe Direct Madeira, sublinhou que “o espaço escolhido permitiu um contacto directo com a identidade cultural da região, valorizando as tradições locais e evidenciando o contributo dos fundos europeus na preservação e valorização da cultura e das tradições madeirenses. Esta iniciativa marcou mais um momento relevante no âmbito das comemorações dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, integrando-se num conjunto alargado de atividades que decorrerão ao longo do ano”.