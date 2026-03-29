Capitania emite avisos de mau tempo e vento forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu, na madrugada deste domingo, dois avisos à navegação e à população em geral, na sequência de informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), alertando para o agravamento das condições meteorológicas no arquipélago da Madeira.

De acordo com o aviso de mau tempo (sinal 6) prevê-se vento de força 7, correspondente a velocidades entre 51 e 62 km/h, podendo soprar de qualquer direcção.

Já o segundo aviso dá conta da previsão de vento de Nordeste fresco a muito fresco (38 a 50 km/h), por vezes forte (até 61 km/h), sobretudo a partir do final do dia de hoje e até às 06 horas de segunda-feira. A visibilidade será, em geral, boa.

Quanto à agitação marítima, estão previstas ondas entre 2,5 e 3,5 metros na costa Norte (de Norte/ Nordeste) e cerca de 1 metro na costa Sul (de quadrante Sul).

Perante este cenário, a Capitania recomenda aos proprietários e armadores que reforcem as amarrações e mantenham vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.

À população em geral é aconselhado evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias, bem como a prática de pesca lúdica, sobretudo em áreas mais vulneráveis à rebentação das ondas.

As autoridades alertam ainda que, nestas condições, o mar pode atingir zonas aparentemente seguras, reforçando a necessidade de comportamentos preventivos.