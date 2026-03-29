Prova de orientação mobilizou 193 participantes no Porto Santo

O Porto Santo acolheu neste fim-de-semana uma prova de competição regional de orientação, com duas etapas, mobilizando 193 atletas, em representação de 12 clubes. A organização esteve a cargo do Clube Aventura da Madeira.

A primeira etapa decorreu na tarde de sábado, na encosta sul do Pico Castelo, num terreno diverso, com áreas de floresta e zonas abertas com detalhes de relevo e de vegetação. Já na manhã deste domingo, a etapa de orientação foi em ambiente urbano, com percursos na cidade Vila Baleira, a explorar os detalhes urbanos de praças, jardins e aglomerados urbanos, exigindo leitura e decisões muito rápidas.

Ver Galeria

Após dois dias de competição, os vencedores nos escalões Elite foram Vítor Barreiro nos masculinos e Maria Freitas nos femininos.

Na classificação colectiva, a vitória foi para o Clube Aventura da Madeira, que foi representado por 37 atletas. Na segunda posição classificou-se o Clube Desportivo Escola Francisco Franco e na terceira posição o Grupo Desportivo do Estreito.