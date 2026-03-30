Dia dos Museus celebra-se a 18 de Maio sob o tema "unir um mundo dividido"

O Dia Internacional dos Museus será celebrado a 18 de maio sob o tema "Museus a unir um mundo dividido", destacando o papel destas instituições na "promoção do diálogo, inclusão, e a paz entre comunidades", anunciou a organização.

O tema da iniciativa, lançada em 1977 para reforçar os laços dos museus com a sociedade, foi escolhido pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM, na sigla em inglês) e divulgado em comunicado pela representação portuguesa, tendo como objetivo "sublinhar a importância dos museus como espaços de confiança e aprendizagem".

Para o ICOM-Portugal, os museus "são capazes de funcionar como pontes entre divisões culturais, sociais e geopolíticas, num contexto global marcado pela fragmentação e pela polarização", sublinha, no comunicado.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Museus e Monumentos de Portugal (MMP), responsável pela coordenação da iniciativa a nível nacional, indicou que está em preparação uma programação alargada para decorrer durante a semana de 18 de maio.

A data, assinalada em cerca de 150 países de todo o mundo, atrai mais de 30 mil visitantes a museus e monumentos para participar numa programação que inclui habitualmente visitas guiadas, concertos, teatro, cinema, abertura dos espaços das reservas, lançamento de livros, recriações históricas e conferências.

O ICOM-Portugal recorda, no comunicado, que "os museus contribuem para a coexistência pacífica e o respeito mútuo, criando ambientes onde histórias, objetos e pessoas se cruzam, oferecendo oportunidades de reflexão, partilha e construção de entendimento comum entre diferentes comunidades e gerações".

O tema escolhido para 2026 destaca ainda o potencial destas instituições para promover "um diálogo respeitoso sem eliminar diferenças", ao preservar o património e a memória coletiva, dar voz à diversidade e incentivar formas construtivas de lidar com a complexidade social e cultural contemporânea.

"Abertos e acessíveis, os museus são também apontados como agentes de coesão social e sustentabilidade, desempenhando um papel ativo na redução de desigualdades e no reforço do sentido de pertença das comunidades", salienta ainda.

Desde 2020, o Dia Internacional dos Museus está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, recorda o ICOM, promovendo metas como a redução das desigualdades, o fortalecimento da paz e da justiça e o desenvolvimento de parcerias globais.

O tema deste ano enquadra ainda as comemorações do 80.º aniversário do ICOM, no sentido de reforçar o compromisso da organização com o fortalecimento da comunidade museológica internacional e com a valorização do papel social dos museus.

O ICOM-Portugal acrescenta que assinalará a data com a realização das suas Jornadas de Primavera, dirigidas a profissionais, nos dias 15 e 16 de maio, também subordinadas ao tema "Museus a unir um mundo dividido".