IPMA prolonga aviso amarelo para precipitação

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) actualizou novamente os avisos meteorológicos para aguaceiros nas ilhas da Madeira e do Porto Santo.

A costa norte e sul, bem como as regiões montanhosas da Madeira e a ilha do Porto Santo, estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada. O aviso vigora entre as 12h08 deste domingo, 22 de Março, e as 9h00 de segunda-feira, dia 23.