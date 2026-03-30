'Mandala Madeira' celebra arte que cura e inspira

A exposição 'Mandala Madeira', da autoria de Belinda Santos, vai estar patente até 29 de Maio, na Biblioteca Municipal de São Vicente. O certame foi inaugurado na passada sexta-feira, dia 27 de Março, com o presidente da Câmara Municipal a afirmar que "os nossos artistas terão sempre lugar".

Esta exposição reúne reúne um conjunto de obras que evidenciam não só a expressão artística da autora, como também um forte vínculo às tradições e à identidade cultural da Madeira, patente nas referências ao bordado e às raízes da Região. Belinda Santos é natural da África do Sul, mas reside na Madeira desde 1997, mais concretamente na freguesia de Ponta Delgada.

"O seu percurso artístico ganhou maior expressão a partir de 2017, quando, na sequência de um problema de saúde, encontrou na mandala art uma forma de terapia, registando melhorias significativas no seu bem-estar", indica nota à imprensa.

Com participações em exposições e distinções recentes, nomeadamente na 'Islands 2024' e no concurso 'Cores de Pincéis 2026', Belinda Santos afirma-se como uma artista cujo trabalho traduz um percurso de superação, no qual a arte se assume como expressão de equilíbrio, serenidade e transformação pessoal.