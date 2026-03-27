Deslizamento na Seara Velha sob acompanhamento no Curral das Freiras

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos informou que está a acompanhar, desde o primeiro momento, o deslizamento de terras ocorrido na zona da Seara Velha, no Curral das Freiras, uma situação que está a gerar preocupação.

Segundo o comunicado da autarquia, não há registo de feridos e, nesta fase, a situação encontra-se estável, estando em curso uma fase de prevenção e avaliação de riscos.

O Serviço Municipal de Protecção Civil mantém no terreno uma operação de vigilância e monitorização contínua, com especial atenção ao leito da Ribeira dos Socorridos, garantindo o normal escoamento da água e sem indicação de riscos acrescidos até ao momento.

A autarquia refere ainda que existe uma habitação próxima da zona afectada que não apresenta sinais de instabilidade. Ainda assim, por precaução, foi aconselhado à família que permaneça temporariamente noutra residência.

No local estão várias entidades, numa acção articulada que envolve a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, a Direcção Regional do Equipamento Social e Conservação, o Laboratório Regional de Engenharia Civil e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

A Câmara Municipal garante que continuará a acompanhar a situação e a prestar informação sempre que se justifique.