MadeiraShopping celebra 25 anos com uma programação aberta a toda a comunidade

O centro comercial MadeiraShopping assinala o seu 25.º aniversário este sábado, 28 de Março, com um programa diversificado, pensado para proporcionar momentos de animação a todos os visitantes.

As comemorações têm início às 11h30 com a actuação do Combo de Música Moderna – Pop/Rock, integrada na edição do Ciclo de Concertos, desenvolvido em parceria com o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Engenheiro Luiz Peter Clode. O projecto formativo destaca-se pela abordagem contemporânea, explorando géneros como pop, rock, blues, funk e soul.

Sob direcção do professor Rodolfo, o curso tem vindo a afirmar a sua identidade artística e lançou, em Outubro de 2025, o primeiro single, 'Burn Like Fire', de Beni Sighinolfi e Marina Dias, produzido em colaboração com a MadTide Records. O ciclo prossegue a 18 de Abril com o Si Que Brade – Grupo de Música e Instrumentos Tradicionais, e termina a 23 de Maio com o Coro Juvenil.

Entre as 14 e as 17 horas, os visitantes poderão registar o dia numa experiência de vídeo 360º, num espaço especialmente decorado para a ocasião, na Praça Central, no Piso 0.

A programação musical continua às 15 horas com a actuação de Beatriz Abrunhosa, que levará ao palco um repertório que cruza clássicos e temas contemporâneos. Das 16h30 às 18h30, o Teatro Bolo do Caco promete animar o centro comercial com momentos de humor e interação, percorrendo o Centro pelos pisos 0 e 1. Os dois cozinheiros responsáveis pela confecção do bolo de aniversário vão garantir boa disposição e muitas gargalhadas.

Pelas 17 horas, a festa ganha um ambiente mais tradicional com a actuação itinerante do Grupo Folclórico Monte Verde, que desfilará com trajes típicos da Madeira.

O ponto alto das celebrações acontece por volta das 17h25, com o corte do bolo de aniversário, em que todos os visitantes são convidados a juntar-se ao momento, cantar os parabéns e celebrar a data especial.

“Celebrar 25 anos é reconhecer a história construída com a nossa comunidade, sempre com foco no compromisso de continuar a oferecer experiências que aproximam e criam valor para todos os visitantes. Neste sentido, preparámos um programa diversificado, pensado para todos, como forma de agradecer tudo o que já vivemos juntos”, afirma Alberto Pereira, director do MadeiraShopping.

O MadeiraShopping, explorado pela Sonae Sierra, foi inaugurado em março de 2001. O centro comercial conta com 100 lojas e 1.060 lugares de estacionamento, num total de 26.785 m2 de Área Bruta Locável.

Programação do 25.º aniversário do MadeiraShopping:

• Combo de Música Moderna – Pop/Rock, das 11h30 às 12h15;

• Experiência vídeo 360º, das 14h00 às 17h00;

• Concerto Beatriz Abrunhosa, das 15h00 às 16h00;

• Teatro Bolo do Caco, das 16h00 às 18h30;

• Atuação Grupo Folclórico Monte Verde, das 17h00 às 18h00;

• Corte do bolo e parabéns, das 17h25 às 19h00.